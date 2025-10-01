7 loại thực phẩm dưỡng thận có đầy ngoài chợ

(VTC News) -

Đậu đen tốt cho thận

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Economic Times cho biết, không chỉ là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, đậu đen còn là "siêu thực phẩm" đích thực cho thận. Màu đen đặc trưng của đậu đến từ hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt là anthocyanin.

Anthocyanin hoạt động như những "chiến binh" kiên cường, chống lại sự tấn công của các gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào, bao gồm cả tế bào thận. Việc bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương là yếu tố then chốt để duy trì chức năng lọc máu hiệu quả.

Thêm vào đó, hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan trong đậu đen giúp ổn định lượng đường trong máu. Đường huyết cao có thể gây áp lực lớn lên thận, buộc thận phải làm việc quá tải để lọc đường dư thừa. Chất xơ còn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm gánh nặng cho các cơ quan khác trong cơ thể, từ đó gián tiếp giúp thận hoạt động tốt hơn.

Rau cải xoăn (kale) tốt cho thận

Rau cải xoăn được mệnh danh là một trong những loại rau "siêu dinh dưỡng" hàng đầu. Với hàm lượng vitamin (A, C, K), khoáng chất (canxi, kali, magie) và đặc biệt là các chất chống oxy hóa vượt trội như flavonoid và carotenoid, cải xoăn đóng vai trò như "vệ sĩ" đắc lực, bảo vệ thận khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường và quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Các chất chống oxy hóa trong cải xoăn giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào thận và giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính liên quan đến thận. Cải xoăn có thể được chế biến thành salad, sinh tố, xào hoặc thêm vào các món súp và mì.

Quả mọng

Các loại quả mọng màu đen, bao gồm dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi, là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hữu ích và hợp chất chống oxy hóa. Những thứ này có thể giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi bị hư hại.

Quả mọng có thể là lựa chọn tốt hơn các loại thực phẩm có đường khác để thỏa mãn cơn thèm ngọt.

Táo

Báo Người Đưa tin dẫn nguồn trang Medical News Today cho biết, táo là món ăn nhẹ lành mạnh, chứa một loại chất xơ quan trọng gọi là pectin. Pectin có thể giúp giảm một số yếu tố nguy cơ gây tổn thương thận, chẳng hạn như lượng đường trong máu và cholesterol cao. Táo cũng thường có thể thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt.

Quả mọng và khoai lang là những loại thực phẩm rất bổ dưỡng, tốt cho thận

Khoai lang

Khoai lang tương tự như khoai tây, nhưng lượng chất xơ cao có thể khiến chúng phân hủy chậm hơn, dẫn đến lượng đường trong máu ít tăng đột biến hơn. Khoai lang cũng chứa vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như kali, có thể giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể và giảm tác dụng của nó đối với thận.

Tuy nhiên, vì khoai lang là thực phẩm có hàm lượng kali cao nên những người mắc bệnh thận mạn hoặc đang chạy thận có thể hạn chế ăn loại rau này để giảm lượng kali theo hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị tăng hương vị cho món ăn mà còn là một "kháng sinh" tự nhiên với khả năng kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm mạnh mẽ. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề về thận. Các hợp chất allicin trong tỏi có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây nhiễm trùng, giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương.

Ngoài ra, tỏi còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường quá trình đào thải chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể, giảm gánh nặng cho thận. Tỏi cũng có thể giúp cải thiện lưu thông máu, đảm bảo thận nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết. Tỏi có thể được sử dụng trong nhiều món ăn hàng ngày, ăn sống (với lượng vừa phải) hoặc chế biến thành các bài thuốc dân gian (cần tham khảo ý kiến chuyên gia).

Hành tây

Hành tây chứa nhiều hợp chất flavonoid, đặc biệt là quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ với khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương. Quercetin cũng có thể giúp cải thiện chức năng lọc của thận, giúp thận loại bỏ chất thải hiệu quả hơn.

Hành tây còn có đặc tính lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường quá trình đào thải nước và muối dư thừa ra khỏi cơ thể, giảm áp lực lên thận. Hành tây là nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn như xào, nấu canh, salad và súp.