(VTC News) -

Chi phí xây nhà không chỉ phụ thuộc vào diện tích hay đơn giá xây dựng, mà còn chịu ảnh hưởng bởi cách lập kế hoạch, lựa chọn vật liệu và phương án thi công.

Nắm vững những kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp gia chủ tối ưu ngân sách, hạn chế phát sinh chi phí và vẫn đảm bảo công trình đạt chất lượng, độ bền theo thời gian.

Lập kế hoạch tài chính

Một trong những nguyên nhân khiến chi phí xây nhà vượt dự toán là thiếu kế hoạch tài chính rõ ràng.

Do vậy, trước khi khởi công, gia chủ cần xác định tổng ngân sách có thể chi trả, bao gồm: chi phí thiết kế; chi phí xin giấy phép xây dựng (nếu có); chi phí vật liệu; chi phí nhân công; chi phí nội thất; khoản dự phòng 5-10% để xử lý các phát sinh.

Việc lập bảng dự toán chi tiết sẽ giúp kiểm soát dòng tiền, hạn chế tình trạng phải vay thêm hoặc cắt giảm hạng mục giữa chừng.

Chọn thiết kế đơn giản

Phong cách thiết kế của ngôi nhà cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí xây dựng. Để tối ưu chi phí, nên lựa chọn ngôi nhà phong cách hiện đại, tối giản.

Thiết kế đơn giản giúp tiết kiệm chi phí xây nhà. (Ảnh: Decoxdesign)

Theo các kiến trúc sư, thiết kế tối ưu cần đáp ứng các tiêu chí: công năng phù hợp, diện tích vừa đủ sử dụng, hạn chế góc cạnh phức tạp.

Thiết kế càng đơn giản, thời gian thi công càng ngắn và chi phí nhân công cũng được tiết kiệm.

Chọn vật liệu chất lượng, giá thành hợp lý

Tiết kiệm chi phí không đồng nghĩa với việc sử dụng vật liệu giá rẻ, kém chất lượng. Điều này có thể khiến công trình nhanh xuống cấp và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa sau này.

Nên so sánh giá giữa nhiều nhà cung cấp, ưu tiên vật liệu có thương hiệu uy tín, có thể mua theo số lượng lớn để được chiết khấu và tận dụng các chương trình khuyến mại.

Đối với những hạng mục không yêu cầu tính thẩm mỹ cao, có thể lựa chọn dòng vật liệu ở phân khúc trung cấp để tối ưu ngân sách.

Chọn nhà thầu uy tín

Để tiết kiệm chi phí, nên lựa chọn kỹ công ty thiết kế, kiến trúc sư và đơn vị xây dựng. Đây là yếu tố quyết định chất lượng công trình cũng như khả năng kiểm soát chi phí.

Một nhà thầu chuyên nghiệp sẽ lập dự toán chi tiết, báo giá rõ ràng từng hạng mục, đảm bảo tiến độ thi công và hạn chế phát sinh ngoài hợp đồng.

Giám sát thi công thường xuyên

Ngay cả khi đã thuê nhà thầu trọn gói, gia chủ vẫn nên dành thời gian theo dõi tiến độ hoặc thuê đơn vị giám sát độc lập nếu cần.

Việc giám sát giúp đảm bảo sử dụng đúng chủng loại vật liệu; kiểm tra chất lượng thi công; phát hiện sai sót sớm và hạn chế thất thoát vật tư.

Đây là một trong những kinh nghiệm được nhiều người áp dụng để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo chất lượng công trình.