Chi phí xây nhà 1 trệt 1 lầu 50m² bao nhiêu?

(VTC News) -

Nhà 1 trệt 1 lầu 50m² là một kiểu kiến trúc phổ biến tại Việt Nam, phù hợp cho gia đình từ 3 đến 5 người.

Xây nhà 1 trệt 1 lầu 50m² hết bao nhiêu?

Thông thường, tổng diện tích xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu không chỉ tính phần sàn mà còn bao gồm móng, mái, ban công, cầu thang và các hạng mục phụ theo hệ số quy đổi.

Hệ số diện tích của các hạng mục như sau:

Tầng trệt: 100% diện tích

Lầu 1: 100% diện tích

Mái bằng: 50% diện tích

Mái ngói kèo sắt: 70% diện tích

Mái tôn: 30% diện tích

Móng bè: 50% diện tích

Móng cọc, móng đơn: 40% diện tích

Móng băng: 50% diện tích

Đơn giá xây dựng trên thị trường hiện gồm hai nhóm chính là đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô dao động từ 3,3 - 4 triệu đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói dao động trong khoảng 4,8 - 8 triệu đồng/m², tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Nhà 1 trệt 1 lầu. (Ảnh minh họa: Neohouse)

Công thức tính là:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Với nhà 1 trệt 1 lầu 50m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Tầng trệt: 50m²

Móng băng: 25m²

Lầu 1: 50m²

Mái bằng: 25m²

Tổng diện tích xây dựng: 50m² + 25m² + 50m² + 25m² = 150m²

Nếu đơn giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí dự kiến là:

150m² × 7 triệu đồng/m² = 1,05 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây thô 4 triệu đồng/m², chi phí dự kiến là:

150m² × 4 triệu đồng/m² = 600 triệu đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà 1 trệt 1 lầu 50m² thực tế sẽ thay đổi tùy theo vật liệu, đơn giá, vị trí xây dựng....

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà 1 trệt 1 lầu 50m²

Vị trí và điều kiện thi công

Chi phí xây dựng tại các thành phố lớn thường cao hơn khu vực nông thôn do giá nhân công, vận chuyển vật liệu và điều kiện thi công.

Nếu nhà nằm trong hẻm nhỏ, xe tải khó tiếp cận hoặc phải vận chuyển vật liệu thủ công, tổng chi phí có thể tăng thêm đáng kể.

Móng nhà

Nền đất yếu cần sử dụng móng cọc hoặc gia cố nền sẽ phát sinh thêm chi phí so với nền đất tốt chỉ cần móng đơn hoặc móng băng.

Chất lượng vật liệu

Vật liệu hoàn thiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách xây dựng.

Các hạng mục như gạch ốp lát, cửa, thiết bị vệ sinh, sơn, hệ thống điện nước hay nội thất sẽ quyết định mức đầu tư từ trung bình đến cao cấp.

Kiến trúc

Những mẫu nhà có nhiều chi tiết trang trí, ban công lớn, mặt tiền cầu kỳ hoặc sử dụng nhiều kính, đá tự nhiên sẽ có chi phí cao hơn thiết kế hiện đại, tối giản.