Chi phí xây nhà 3 tầng 70m² bao nhiêu?

Để kiểm soát chi phí xây nhà, gia chủ nên lập dự toán ngay từ đầu, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp và làm việc với nhà thầu có kinh nghiệm.
Để xác định chi phí xây nhà 3 tầng 70m², trước hết cần tính tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng.
Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích tầng 1, 2, 3, diện tích móng, diện tích mái và một số hạng mục khác.
Hệ số diện tích của mỗi hạng mục như sau:
Tầng 1: 100% diện tích
Tầng 2: 100% diện tích
Tầng 3: 100% diện tích
Mái bằng: 50% diện tích
Mái ngói kèo sắt: 70% diện tích
Mái tôn: 30% diện tích
Sân trước và sân sau: 70% diện tích
Móng bè: 50% diện tích
Móng cọc, móng đơn: 40% diện tích
Móng băng: 50% diện tích
Với ngôi nhà có diện tích 70m²/sàn, quy mô 3 tầng, mái bằng, cách tính phổ biến như sau:
Móng: 50% diện tích = 35m²
Tầng 1: 70m²
Tầng 2: 70m²
Tầng 3: 70m²
Mái bằng: 50% diện tích = 35m²
Tổng diện tích xây dựng khoảng 280m².
Hiện nay, đơn giá xây nhà chia thành hai nhóm chính là đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô dao động từ 3.300.000 - 4.000.000 đồng/m².
Đơn giá xây nhà trọn gói phổ biến từ 4.800.000 - 8.000.000 đồng/m². Mức giá có thể tăng hoặc giảm tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.
Công thức tính chi phí xây nhà là:
Chi phí xây nhà 3 tầng 70m² = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá
Với trường hợp xây thô, nếu lấy mức giá 3.600.000 đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 70m² là:
280m² X 3.600.000 đồng/m² = 1.008.000.000 đồng
Trên đây là chi phí tham khảo cho phần thô và nhân công hoàn thiện cơ bản. Gia chủ cần chuẩn bị chi phí cho phần vật tư hoàn thiện, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh...
Trường hợp xây trọn gói với mức giá 6.000.000 đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 70m² là:
280m² X 6.000.000 đồng/m² = 1.680.000.000 đồng
Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chi phí phát sinh như xin giấy phép xây dựng, thiết kế nội thất, sân vườn, cổng hàng rào hoặc các hạng mục đặc biệt khác. Chi phí xây nhà 3 tầng 70m² thực tế sẽ thay đổi tùy theo vật liệu, đơn giá, vị trí xây dựng....