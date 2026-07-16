Tài xế xe biển xanh ở Sơn La bị phạt sau clip vượt ẩu trên quốc lộ

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La vừa xử lý tài xế ô tô biển số nền xanh vi phạm quy định về vượt xe, sau khi tiếp nhận phản ánh từ mạng xã hội.

Làm việc với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) ngày 15/7, ông H.M.T. (SN 1970, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) xác nhận là người lái ô tô biển kiểm soát 26A-000.xx (biển số nền xanh, chữ trắng) xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh xe ô tô biển xanh vượt ẩu trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, vào khoảng 13h57 cùng ngày, khi lái ô tô đi trên Quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội đi Sơn La, đến Km165+400 thuộc xã Vân Hồ, ông T. thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài xế thừa nhận hình ảnh, video phản ánh đúng với diễn biến sự việc, đồng thời nhận thức hành vi của bản thân vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chiếc ô tô mang biển số nền xanh, chữ trắng, thuộc một cơ quan trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.M.T. về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt", theo điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết đang xác minh thông tin tài xế xe máy bị ngã vào lề đường liên quan đến hành vi vi phạm của ông H.M.T., đồng thời đề nghị người liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cũng ghi nhận và cảm ơn người dân cung cấp hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông, khẳng định mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.