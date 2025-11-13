3 thứ kết hợp cùng mật ong thành thuốc bổ, giúp giải độc gan hiệu quả

(VTC News) -

Mật ong không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong các món tráng miệng mà còn được xem như vị thuốc có tính chất trung hòa và nhẹ nhàng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Nó giúp tăng cường khí huyết, giữ ẩm cho cơ thể và thanh lọc độc tố, đồng thời hỗ trợ phòng tránh tình trạng khô ruột và táo bón.

Mật ong là loại thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống (Ảnh: Shutterstock)

Bên cạnh những công dụng đa dạng này, bác sĩ y học cổ truyền Kim So-heung nhấn mạnh rằng khi mật ong được kết hợp với các nguyên liệu phù hợp, hiệu quả chữa bệnh được nâng cao hơn rất nhiều.

Mật ong kết hợp cùng tỏi

Cho dù là tỏi tươi, dầu tỏi hay chiết xuất tỏi, chúng đều được sử dụng như một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và được cho là có thể cải thiện tuần hoàn máu, giúp phục hồi sau mệt mỏi và có tác dụng chống viêm.

Thành phần “allicin” phong phú trong tỏi giúp hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa, giải độc và kháng khuẩn, loại bỏ vi khuẩn và virus có hại trong cơ thể, thúc đẩy bài tiết mật và nâng cao chức năng gan.

"Allicin là thành phần nổi tiếng nhất trong tỏi sống, nhưng nó không chịu được nhiệt, khi nấu chín sẽ mất đến 80%", bác sĩ Kim cho biết. Tuy nhiên, bác sĩ Kim cũng chia sẻ thêm rằng, khi allicin giảm đi, hàm lượng hợp chất lưu huỳnh hữu cơ S-allylcysteine sẽ tăng lên, chất này cũng có tác dụng chống viêm.

Mật ong kết hợp cùng củ cải trắng

Bác sĩ Kim So-heung cho biết: “Trong củ cải trắng có chứa thành phần dầu cải, có khả năng kích thích màng nhầy và thúc đẩy tiết chất nhầy, giúp làm loãng đờm mắc kẹt trong cổ họng, khiến đờm dễ dàng được tống ra ngoài hơn”. Mật ong vốn có tác dụng dưỡng ẩm và giảm ho, khi kết hợp với củ cải trắng làm thành “nước củ cải ngâm mật ong” sẽ trở thành một loại siro trị ho tự nhiên rất hiệu quả.

Ngoài ra, theo ghi chép trong cuốn “Bản thảo cương mục”, nước củ cải còn có công dụng thúc đẩy tiêu hóa, giải độc, có lợi cho các ngũ tạng trong cơ thể.

Mật ong kết hợp cùng quế

Quế là loại thảo dược rất thích hợp để pha trà, đặc biệt hữu ích với những người dễ bị lạnh tay chân và có thể trạng lạnh. Trà quế pha mật ong được xem như một “chất” giúp làm ấm cơ thể tự nhiên. Khi tuần hoàn máu kém hoặc cảm giác sắp bị cảm lạnh, bác sĩ Kim khuyên nên uống một tách trà quế mật ong, nó không chỉ giúp giảm nhẹ triệu chứng mà còn cải thiện tuần hoàn máu.

Quế có thể tăng cường dương khí khi cơ thể thiếu hụt, làm ấm cơ thể đồng thời loại bỏ khí lạnh bên trong. Những người thường bị lạnh vùng bụng dưới, đau bụng kinh, hay cảm giác lạnh gây căng cơ và đau khớp đều có thể được cải thiện nhờ trà quế mật ong. Tuy nhiên, bác sĩ Kim cũng lưu ý những người mắc tiểu đường nên cẩn trọng khi dùng.