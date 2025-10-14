Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có chữa được ung thư?

(VTC News) -

Nhiều người cho rằng uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong có thể chữa khỏi ung thư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là quan niệm sai lầm, không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn có thể gây hại nếu tin theo mù quáng.

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ, khoa Ung bướu – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hoa đu đủ đực là dược liệu quen thuộc trong Đông y, vị đắng, thường được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như viêm phế quản, ho lâu ngày, ho có đờm.

Loại hoa này chứa nhiều chất chống oxy hóa và khoáng chất tác dụng kháng viêm, tương tự như mật ong – vốn được biết đến với khả năng kháng khuẩn, làm dịu cổ họng và trị ho hiệu quả.

Tuy vậy, không có bất kỳ nghiên cứu hay bằng chứng y học nào cho thấy hoa đu đủ đực kết hợp với mật ong có khả năng chữa khỏi ung thư, kể cả u lành tính.

Việc tin vào các bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng không những không mang lại hiệu quả, mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nếu người dùng thuộc nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người đang điều trị bệnh nền hay người suy giảm miễn dịch.

Mật ong ngâm hoa đu đủ được nhiều người chọn để chăm sóc sức khoẻ (Ảnh: Như Loan)

Không dừng lại ở việc vô hiệu, nếu sơ chế không đúng cách, hoa đu đủ đực còn có thể gây ngộ độc. Một số hợp chất trong hoa chưa được loại bỏ hoàn toàn khi chế biến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan, thận hoặc hệ tiêu hóa nếu sử dụng kéo dài hoặc quá liều.

Trong khi đó, thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng trong điều trị ung thư. Nếu người bệnh tin theo những phương pháp "truyền miệng" lan truyền trên mạng, bỏ qua điều trị y tế kịp thời thì nguy cơ bỏ lỡ “thời gian vàng” chữa bệnh là rất lớn – thậm chí không thể cứu vãn.

"Bệnh nhân cần tỉnh táo trước những thông tin không rõ nguồn gốc. Hãy lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, bác sĩ chuyên ngành để được chẩn đoán và điều trị đúng cách”, bác sĩ Tỵ nhấn mạnh.

Trước thực trạng thông tin sai lệch tràn lan, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng các bài thuốc được quảng bá trên mạng như “thần dược”. Việc điều trị bệnh, đặc biệt là ung thư, cần được thực hiện theo phác đồ của bác sĩ, dựa trên căn cứ khoa học và kết quả kiểm tra lâm sàng cụ thể.

Không có loại thực phẩm, dược liệu hay bài thuốc dân gian nào có thể thay thế hoàn toàn cho phương pháp điều trị ung thư hiện đại. Điều quan trọng nhất là phát hiện bệnh sớm và điều trị đúng cách, đúng nơi.