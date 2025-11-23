Xuất hiện vết nứt dài hơn 300m, hàng chục hộ dân Lâm Đồng di dời khẩn cấp

(VTC News) -

Chiều 23/11, ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D’Ran (Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng phát hiện trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2, xuất hiện vết nứt dài hơn 300 m, chạy dài theo triền đồi và sạt lở đất nên buộc phải di dời hàng chục hộ dân.

Cơ quan chức năng phát hiện trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran.

Theo đó, vụ việc được phát hiện khoảng 15h cùng ngày, vết nứt chạy dài theo triền đồi khoàng 300 m, rộng từ 20 - 50 cm, sụt lún gần 1 m. Tiếp đó, bờ ta luy cao sau nhà các hộ dân bị sạt lở hàng chục khối đất tại 2 vị trí.

Ông Kiên cho biết thêm, để bảo đảm an toàn, UBND xã D'Ran vận động hàng chục hộ dân phía dưới đồi di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương huy động hàng chục dân quân hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc như máy giặt, tủ lạnh, tủ đồ, bàn ghế ra khỏi nhà.

Lực lượng chức năng di dời đồ đạc giúp người dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (số 250 đường Hùng Vương, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran) nói: "Khi hay tin có vết nứt trên đồi phía sau nhà, chúng tôi lập tức di dời qua nhà người quen để tránh trú chứ không dám ở lại. Toàn bộ đồ đạc, chúng tôi cũng nhanh chóng đem đi”.

Ông Kiên cho biết từ đêm 19/11 toàn bộ 31 thôn trên địa bàn xã D'Ran bị ảnh hưởng do hồ thủy điện Đa Nhim xả điều tiết gây ngập lụt nặng.

Sau khi nước rút, xã đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Xã được Quân khu 7 hỗ trợ 100 cán bộ, chiến sĩ đến giúp thu dọn đống đổ nát tại các thôn, cơ sở giáo dục, tôn giáo.

Ông Kiên nói thêm, chiều cùng ngày tại thôn Phú Thuận 3 (ngã ba vào Hamaxin) cũng xảy ra vụ sạt lở đất nguy hiểm, nên cũng phải khẩn cấp di dời một số hộ dân đến nơi an toàn. Nếu những ngày tới trời tiếp tục mưa thì nguy cơ sạt lở đất tại thôn Lạc Thiện 2 rất cao.