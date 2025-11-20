Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Mimosa

(VTC News) -

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2220, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600 đến Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 đến Km249+968, Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh này.

Đây là hai vị trí xảy ra sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài từ tối 15/11 đến sáng 19/11, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Giao thông qua đèo Mimosa tê liệt hoàn toàn sau khi mặt đường bị đứt gãy làm đôi.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 19/11, tại đoạn Km226+600 đến Km226+800 (phải tuyến), mái taluy âm và phần nền, mặt đường tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 70m, chiều sâu 40m, làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và taluy âm, nằm trong phạm vi đoạn đã sạt lở ngày 18/11.

Tại đoạn Km249+932 đến Km249+968 bên trái tuyến: Sạt lở taluy âm nền đường với chiều dài khoảng 36m, sâu khoảng 6m; mặt đường bị sụt lún khoảng 30cm, có nguy cơ mở rộng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Cụ thể, lực lượng chức năng cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo đi lại và an toàn khi tham gia giao thông; thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt, không ách tắc.

Đồng thời, cơ quan chức năng phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh biết, chỉ đạo.

Lượng lớn đất đá, cây cối bị cuốn trôi xuống vực sâu.

UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan. Trong đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại đoạn Km226+600 đến Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 đến Km249+968, Quốc lộ 20.

Cùng với đó, Sở bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở và phối hợp tổ chức phân luồng giao thông; đảm bảo cho phương tiện đi lại và thực hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án) và các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân; đề xuất phương án xử lý khắc phục đảm bảo giao thông.

UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết), sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn, nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đến tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Sau khi thông báo di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở, chính quyền có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Phòng thủ sân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố.