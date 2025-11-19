Đèo Mimosa ở Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, cây cổ thụ bật gốc đổ ngang đường

(VTC News) -

Chiều 19/11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xử lý hiện trường vụ sạt lở đất trên đèo Mimosa.

Cây lớn ngã đổ chắn ngang đường trên đèo Mimosa khiến giao thông ách tắc.

Thông tin từ người dân, vào khoảng 16h cùng ngày, do mưa lớn kéo dài suốt những ngày qua, đất đá, cây gỗ từ taluy dương sạt trượt, đổ xuống mặt đường đèo Mimosa.

Thời điểm này, một số tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực đã phát hiện, né tránh kịp thời nên không thiệt hại về người và tài sản.

Tại hiện trường, cây gỗ đổ ập chắn ngang đèo khiến giao thông 2 chiều bị ách tắc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt có mặt phong tỏa hiện trường, di chuyển đất đá, cây ngã đổ, đảm bảo giao thông qua khu vực.

Được biết, taluy dương sạt lở khiến một số công trình dân dụng ở phía trên bị lộ chân móng, nguy cơ đổ sập. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, chiều 18/11, mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Mimosa, đoạn thuộc Km224+700 xuất hiện vết sạt lở dài khoảng 20m. Tại hiện trường, hệ thống hộ lan bằng kim loại bị sụt lún 1-2m, một phần taluy âm của đèo xuất hiện hàm ếch nguy hiểm.

Trong ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm xe có tải trọng trên 15 tấn lưu thông qua Mimosa để đảm bảo an toàn. Lộ trình cho xe tải trọng trên 15 tấn ra vào Đà Lạt cũng được cơ quan chức năng điều tiết, phân luồng theo hướng tuyến mới.

Sáng 19/11, ông Phạm Văn Thái Bình, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị phối hợp cùng các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện để gia cố khẩn cấp điểm sạt lở trên đèo Mimosa từ tối 18 đến ngày hôm nay, nhằm khẩn trương đảm bảo an toàn cho người đi đường và xe cô qua đèo.

Ông Bình cho biết thêm, song song với xử lý điểm sạt lở trọng yếu, Ban Bảo trì đường bộ tỉnh cũng tiến hành kiểm tra toàn tuyến, bố trí lực lượng ứng trực 24/24, theo dõi diễn biến địa chất và dòng chảy nước mặt để kịp thời ứng phó nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

"Với việc tập trung thi công liên tục trong đêm, các đơn vị đã cơ bản khống chế nguy cơ sạt trượt lan rộng, giữ an toàn cho đèo Mimosa. Khi trời nắng ráo, lực lượng chức năng sẽ có phương án gia cố thêm để đảm bảo an toàn về lâu dài cho đoạn đường này”, ông Bình chia sẻ.

Đèo Mimosa dài 11km, là một trong những tuyến đèo huyết mạch nối Đà Lạt với vùng phụ cận