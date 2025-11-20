Cận cảnh hiện trường sạt lở kinh hoàng trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng

Vụ sạt lở trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng khiến đất đá, cây cối đổ ập xuống vực sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn.
Đêm 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.
Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.
Cách đây vài ngày, điểm sạt này đã được cơ quan chức năng gia cố sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu sạt lở nguy hiểm.
Một lượng lớn đất đá, cây cối đổ ập xuống vực sâu bên dưới.
Toàn bộ đất đá bị cuốn trôi xuống dưới, nền đường tan vỡ, hở hàm ếch rộng và sâu.
Đường đèo Mimosa bị đứt gãy hoàn toàn.
Người dân bàng hoàng trước cảnh sạt lở quá kinh khủng trên đèo Mimosa.
Các phương tiện, người dân không thể qua lại trên đèo Mimosa.
Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo người dân không được qua lại.
Điểm sạt rất lớn và sâu khiến nhiều người kinh ngạc.
Nền đường nứt toác, vỡ nát.
Tan nát đường đèo Mimosa.
Người dân phải quay đầu xe khi xuống vườn gần điểm sạt lở.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý điểm sạt lở.
Xung quanh điểm sạt lở, cây cối ngã đổ hàng loạt.
Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có biện pháp khắc phục.
Khung cảnh tan nát hiện ra sau vụ sạt lở.
Tuyến đường đèo Mimosa giờ đây tê liệt hoàn toàn.
Người dân lo ngại khi phải đi lại trên các tuyến đèo Đà Lạt giữa mưa gió kéo dài.
Người dân bất lực khi chứng kiến cảnh tượng sạt lở.
Đất đá, cây cối, nền đường tan vỡ, đổ ập khắp nơi.