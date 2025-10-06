XSMT 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 6/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 6/10. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 6/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 6/10 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ tiếp tục quay thưởng với sự tham gia của đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ mang đến kỳ quay thưởng XSMT trong ngày.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được tổ chức do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Người chơi sẽ được theo dõi XSMT từ đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ có sự tham gia quay số đến từ 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Tuần XSMT sẽ được khép lại với kết quả từ 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt: chỉ có 1 giải duy nhất, trúng đủ 6 số với giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cho vé trúng đủ 5 số.

- Giải Nhì: gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng, cũng dành cho vé trúng 5 số.

- Giải Ba: có 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải Tư: trao cho 70 vé trúng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: có 100 giải, giá trị mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải Tám: với số lượng lớn nhất, 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt (khác số hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó là 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ sai 1 số bất kỳ so với giải Đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể đến đại lý vé số gần nhà để nhận thưởng, đây là cách phổ biến và tiết kiệm thời gian. Hình thức này mang lại sự tiện lợi, giúp người chơi dễ dàng đổi thưởng mà không cần di chuyển xa.

- Tuy nhiên, khi nhận thưởng tại đại lý, người trúng sẽ phải trả phí hoa hồng cho dịch vụ đổi vé. Khoản phí này thường nằm trong khoảng từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy thuộc vào từng địa điểm.

- Nếu lựa chọn lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người trúng sẽ nhận đầy đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có). Cách này đảm bảo minh bạch và không phát sinh thêm chi phí giao dịch như tại đại lý.

