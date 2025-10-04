XSMT 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 4/10/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 4/10. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 4/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 4/10 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT được mở thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT tiếp tục quay số với sự tham gia của đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ mang đến kỳ quay XSMT trong ngày.

- Thứ Năm: XSMT được tổ chức bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Người chơi theo dõi XSMT từ đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT có sự tham gia quay số từ 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Tuần XSMT khép lại với kết quả từ 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý, vé trúng XSMB chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố kết quả. Trong thời gian này, người trúng thưởng phải đến công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận giải. Nếu quá hạn, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Đơn vị xổ số kiến thiết cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người trúng giải và thực hiện chi trả đầy đủ số tiền thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty XSKT trong khu vực tổ chức quay thưởng và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày. Đây đã trở thành khung giờ quen thuộc để đông đảo người chơi theo dõi, đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

- Bên cạnh việc xem qua truyền hình, người chơi có thể đăng ký nhận kết quả XSMT qua tin nhắn từ tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh chi phí dịch vụ.

- Nếu muốn tiết kiệm và vẫn cập nhật nhanh chóng, chính xác, bạn có thể truy cập trang web chính thức vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin uy tín, cho phép người chơi tra cứu kết quả xổ số miền Trung (XSMT) mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.