XSMT 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 2/10/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 2/10. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).
- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.
- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).
- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay từ 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).
- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).
- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).
- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).
- Vé số trúng thưởng phải được giữ nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá hay mất góc.
- Người chơi cần ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin cá nhân ở mặt sau tờ vé số.
- Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại công ty XSKT ghi trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
- Khi đến nhận thưởng, người chơi phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.
- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được các công ty XSKT tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp trên kênh địa phương vào lúc 17h15 hàng ngày – khung giờ quen thuộc để người chơi tiện theo dõi.
- Bên cạnh hình thức xem trực tiếp, bạn có thể chọn nhận kết quả qua tin nhắn từ tổng đài, nhưng sẽ mất thêm phí dịch vụ.
- Nếu muốn theo dõi nhanh chóng, miễn phí và chính xác, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn – địa chỉ tin cậy luôn cập nhật KQXSMT hằng ngày.
cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.