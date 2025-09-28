XSMT 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 28/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 28/9. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 28/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 28/9 - KQXSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ đến từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ có đến 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Khách hàng trúng thưởng sẽ được Công ty XSKT thanh toán trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, quá trình chi trả sẽ tạm dừng và chỉ tiến hành sau khi có quyết định cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng vé số, người chơi có thể lựa chọn nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền.

- Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện, nhiều người thường đổi thưởng tại đại lý. Tuy nhiên, hình thức này sẽ mất thêm phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, xem như chi phí dịch vụ cho việc đổi vé.

- Ngược lại, nếu trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết để lĩnh thưởng, người trúng sẽ nhận trọn vẹn số tiền sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có), mà không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

