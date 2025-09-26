XSMT 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 26/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 26/9. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 26/9 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ do đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: XSMT sẽ diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ có 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): có 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải Ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải Sáu (4 số): có 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): gồm 1.000 giải, trị giá 200.000 đồng/giải.

- Giải Tám (2 số): có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt cho những vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải, cùng 45 giải khuyến khích cho vé sai đúng 1 số bất kỳ (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người chơi khi trúng số có thể lựa chọn nhận thưởng tại đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết.

- Nếu đổi thưởng tại đại lý địa phương, thủ tục thường nhanh và thuận tiện, nhưng người trúng cần trả một khoản phí hoa hồng, dao động khoảng 0,5% – 1% tùy nơi.

- Ngược lại, khi đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có), mà không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào khác.

