XSMT 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 29/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 29/9. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 29/9 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung đến từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung được diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung có đến 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay số mở thưởng cũng như kết quả do Công ty XSKT công bố. Tờ vé cần giữ nguyên vẹn hình dạng ban đầu, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa, và còn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người trúng vé số có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền.

- Nhiều người chọn đổi thưởng tại đại lý vì sự nhanh chóng và tiện lợi, nhưng sẽ phải trả phí dịch vụ từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng.

- Nếu đến công ty xổ số kiến thiết lĩnh thưởng, người chơi sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có), mà không mất thêm khoản phí nào khác.

