XSMT 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 1/10/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 1/10. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 1/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 1/10 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 29/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 28/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 28/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 28/9/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 28/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 28/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 27/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 27/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 27/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 27/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 27/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 26/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 26/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 25/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 26/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 26/9/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay từ 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể nhận thưởng theo hai cách:

- Đổi tại đại lý vé số: Hình thức này nhanh chóng và tiện lợi vì không cần đến trực tiếp công ty xổ số. Tuy nhiên, người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý.

- Đổi tại Công ty XSKT: Người chơi mang vé đến đúng địa chỉ in trên tấm vé để nhận thưởng. Với các giải có giá trị lớn, đây là phương án an toàn và không tốn phí giao dịch.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được các công ty xổ số kiến thiết quay số mở thưởng và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 mỗi ngày. Đây là khung giờ cố định, quen thuộc với người chơi muốn theo dõi nhanh chóng và chính xác.

- Ngoài việc xem trực tiếp, bạn cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh chi phí dịch vụ.

- Nếu muốn vừa miễn phí vừa tiện lợi, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn – trang thông tin uy tín luôn cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh và chính xác mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.