XSMT 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 28/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 28/10. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 28/10 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được thực hiện mở thưởng XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Quay số XSMT sẽ được 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ được cùng thực hiện quay thưởng XSMT.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMT

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể chọn một trong hai hình thức nhận giải sau:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số gần nhất: Đây là cách nhanh chóng và thuận tiện, giúp bạn không phải di chuyển xa. Tuy nhiên, người trúng sẽ phải trả một khoản phí nhỏ cho đại lý khi nhận thưởng.

- Nhận thưởng tại công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên tấm vé: Hình thức này phù hợp với giải thưởng có giá trị lớn, đảm bảo an toàn hơn và không tốn phí giao dịch như khi đổi qua đại lý.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được quay số mở thưởng bởi các công ty Xổ số Kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 mỗi ngày. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi dễ dàng theo dõi và cập nhật kết quả nhanh nhất.

- Ngoài xem trực tiếp, bạn cũng có thể nhắn tin đến tổng đài để nhận kết quả hằng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí dịch vụ.

- Để tiết kiệm chi phí và vẫn cập nhật nhanh – chính xác, người chơi nên truy cập vtcnews.vn, trang thông tin uy tín giúp bạn tra cứu kết quả xổ số miễn phí mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.