XSMN 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 25/9. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 25/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 25/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 25/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: XSMN do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: XSMN công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN được tổ chức bởi 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả cho khách hàng trúng thưởng trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng hợp lệ.

- Trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp, thời gian chi trả sẽ được kéo dài cho đến khi có phán quyết chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại các đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết.

- Khi đổi ở đại lý, thủ tục nhanh và thuận tiện nhưng cần trả phí hoa hồng dịch vụ, thường khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng.

- Nếu đến công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ nhận toàn bộ giá trị giải (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có) mà không phát sinh thêm chi phí.

