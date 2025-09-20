XSMN 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 20/9. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 20/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 20/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 20/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam sẽ có từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ gồm 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận giải.

- Khi đổi thưởng ở đại lý địa phương, quá trình diễn ra nhanh chóng, thuận tiện nhưng người trúng sẽ phải trả phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy nơi.

- Nếu chọn nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé, người trúng sẽ được chi trả toàn bộ giá trị giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế theo quy định, nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam (vé số mệnh giá 10.000 đồng) gồm 18 lần quay, chia thành 9 hạng giải chính cùng nhiều giải phụ hấp dẫn. Trong đó, nổi bật nhất là giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Cụ thể:

- Giải Đặc biệt: 1 giải (6 số), trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải (5 số), mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải (5 số), mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải (5 số), mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải (5 số), mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải (4 số), mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải (4 số), mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải (3 số), mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải (2 số), mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải, trị giá 50 triệu đồng/giải (vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt).

- Giải Khuyến khích: 45 giải, trị giá 6 triệu đồng/giải (vé sai 1 số so với giải Đặc biệt, trừ hàng trăm nghìn).

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.