XSMN 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 18/9. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 18/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 18/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 18/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam được theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận được lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam được khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Quy định trả thưởng XSMN

- Doanh nghiệp phát hành xổ số phải chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho khách hàng trúng số theo đúng quy định đã công bố.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng.

- Người trúng có thể nhận giải bằng tiền mặt hoặc qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Để đủ điều kiện lĩnh thưởng, vé số phải còn nguyên vẹn cả hình dạng, kích thước và dãy số, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định kết quả, Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ tiến hành thẩm định, xác minh trước khi quyết định chi trả hoặc từ chối giải thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.