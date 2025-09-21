XSMN 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 21/9. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 21/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 21/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 21/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ được theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có đến 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam sẽ có đến 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ gồm có 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người chơi may mắn trúng số có thể đến đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp tới công ty xổ số kiến thiết để tiến hành thủ tục nhận giải.

- Trường hợp lĩnh thưởng tại đại lý, quá trình sẽ diễn ra nhanh và tiện lợi, tuy nhiên người trúng cần chi trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường từ 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy từng địa điểm.

- Nếu lựa chọn nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế theo quy định, nếu có) mà không phải chịu thêm chi phí nào khác.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể truy cập website vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả XSMN nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể xem chương trình quay số trực tiếp trên truyền hình vào lúc 16h15 mỗi ngày, lưu ý cần xác định đúng đài quay để chọn kênh phù hợp.

- Nếu muốn trải nghiệm thực tế, bạn có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số miền Nam và sau đó tiến hành đổi thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tổ chức.

