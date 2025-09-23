XSMN 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 23/9. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 23/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 23/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 23/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) được theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có đến 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) có đến 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) gồm có 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng đủ 6 số): có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho những vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải.

- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, trị giá 6 triệu đồng/giải.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người chơi trúng thưởng có thể trực tiếp đến công ty XSKT nơi phát hành vé hoặc đến các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để làm thủ tục nhận giải.

- Khi nhận thưởng tại đại lý, thủ tục thường nhanh gọn và thuận tiện, tuy nhiên người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng nơi.

- Trường hợp đến công ty XSKT để nhận thưởng, người chơi sẽ được nhận đủ số tiền trúng sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.