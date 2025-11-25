XSMB 25/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 25/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 25/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 25/11/2025

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc bởi đài Hà Nội (XSHN) sẽ được tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được tiến hành tổ chức quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) tiến hành thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Vé do Công ty XSKT miền Bắc phát hành: Tờ vé phải đúng mẫu, thông tin đầy đủ, rõ ràng và được in bởi đơn vị phát hành chính thức, không có dấu hiệu sai lệch.

- Số trùng với kết quả mở thưởng: Các con số trên vé cần khớp hoàn toàn với một trong các giải được công bố trong kỳ quay thưởng tương ứng.

- Vé còn nguyên trạng: Vé phải giữ nguyên khổ, không rách, không dán ghép, không mờ thông tin, không bị tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Chỉ những vé còn nguyên vẹn mới được xem là hợp lệ.

- Nhận thưởng trong 30 ngày: Người trúng phải làm thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Hết thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không thuộc trường hợp tranh chấp: Vé phải hợp pháp, không liên quan đến khiếu nại, nghi ngờ gian lận hay bất kỳ tranh chấp nào. Chỉ sau khi mọi vấn đề pháp lý được giải quyết, việc chi trả mới được thực hiện.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào 18h15 mỗi ngày. Đây là thời điểm cố định, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả ngay khi mở thưởng.

- Ngoài việc xem trực tiếp, bạn cũng có thể nhận kết quả qua tin nhắn từ tổng đài, tuy nhiên dịch vụ này sẽ tính phí theo quy định.

- Nếu muốn cập nhật nhanh, chính xác và không tốn chi phí, bạn có thể theo dõi kết quả trên trang vtcnews.vn — một nguồn thông tin uy tín giúp bạn xem kết quả xổ số hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.