XSMB 23/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 23/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 23/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 23/11/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB bởi đài Hà Nội (XSHN) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay số dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được tổ chức quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) được phép lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết bất kỳ yêu cầu nhận thưởng nào.

- Khi tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ, Công ty XSKT miền Bắc sẽ tiến hành chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc. Dù vậy, đơn vị thường xử lý nhanh hơn để người trúng có thể nhận tiền sớm nhất có thể.

- Toàn bộ quy trình trao thưởng của XSMB được thực hiện rõ ràng và chính xác, tạo sự thuận tiện cho người chơi và đảm bảo quyền lợi được bảo vệ đầy đủ, không phát sinh chậm trễ hay vướng mắc.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người chơi trúng thưởng XSMB có thể nhận giải tại các đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết. Nhiều người thường chọn đổi thưởng tại đại lý vì tiện đường và nhanh chóng hơn.

- Khi đổi thưởng thông qua đại lý, người trúng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ nhỏ, thường trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng nơi.

- Nếu đến công ty xổ số miền Bắc để nhận giải, người trúng sẽ được thanh toán toàn bộ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải trả thêm phí nào khác, giúp đảm bảo tối đa lợi ích nhận thưởng.

