Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Macau hôm nay 28/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam đấu với U17 Macau (Trung Quốc) ở lượt trận thứ tư của bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt". Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Macau (Trung Quốc).

Sau 3 lượt trận, U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C với 9 điểm. Huấn luyện viên Cristiano Roland và học trò nắm lợi thế về chỉ số phụ so với đối thủ cạnh tranh là U17 Malaysia. Đội chủ nhà cần duy trì điều này đến trước lượt trận áp chót.

U17 Việt Nam thắng 3 trận trước khi đấu với U17 Macau (Trung Quốc).

Nhiệm vụ của U17 Việt Nam không khác so với các trận trước. Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội phải thắng với tỷ số ít nhất bằng thành tích U17 Malaysia đạt được trước cùng đối thủ (5-0).

Với những gì đã thể hiện ở bảng C, U17 Việt Nam đủ khả năng đạt mục tiêu nêu trên. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland thể hiện sứ mạnh tấn công ấn tượng với nhiều phương án cả về cách chơi lẫn nhân sự.

U17 Việt Nam chỉ gặp khó khăn đôi chút ở trận gặp U17 Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, đó vẫn là trận đấu mà đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và lẽ ra có thể thắng nhiều hơn 2 bàn.

U17 Macau (Trung Quốc) không mạnh hơn 3 đối thủ bị U17 Việt Nam đánh bại trước đó. Đội bóng này mới ghi được một bàn thắng sau 3 lượt trận của bảng C. Họ có thể gây ra khó khăn cho U17 Việt Nam nếu chơi phòng ngự "đổ bê tông".

Tuy nhiên, thể lực sa sút ở hiệp 2 khiến phương án này khó được duy trì hiệu quả. Nhìn chung, nếu thi đấu đúng sức và tận dụng cơ hội đủ tốt, U17 Việt Nam có thể thắng đậm để duy trì lợi thế trong cuộc đua giành suất duy nhất dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 trong bảng đấu.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Macau (Trung Quốc) diễn ra lúc 19h hôm nay 28/11.