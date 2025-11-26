Vòng loại U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam tiếp mạch toàn thắng, ghi 22 bàn

(VTC News) -

Trên sân nhà, U17 Việt Nam tiếp đón U17 Hong Kong (Trung Quốc) với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland có lý do để tự tin bởi họ thắng cả 2 trận đầu tiên, ghi 20 bàn và chưa để thủng lưới lần nào.

Sau tiếng còi khai cuộc, Nguyễn Lực và đồng đội nhanh chóng kiểm soát tình hình. U17 Việt Nam tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của đội khách. Phút thứ 10, tận dụng tình huống phòng ngự từ xa không tốt của Hong Kong (Trung Quốc), Minh Thủy sút xa rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp.

Bàn thắng này giúp các cầu thủ áo đỏ chơi tốt hơn rất nhiều. Họ tiếp tục tấn công và khiến cho khung thành đối phương chao đảo. Đáng tiếc, các tiền đạo như Đại Nhân hay Sỹ Bách chưa thể có thêm một lần lập công. Về cuối hiệp 1, sự thiếu tập trung trong một vài khoảnh khắc khiến U17 Việt Nam gặp khó.

U17 Hong Kong (Trung Quốc) có những tình huống phản công đáng chú ý nhưng hàng thủ U17 Việt Nam biết cách hóa giải. Những cơ hội đáng tiếc trôi qua và U17 Việt Nam rời sân bước vào giờ nghỉ với cách biệt 1 bàn.Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi cho U17 Hong Kong (Trung Quốc). Đại diện vùng Đông Á chỉ chờ đợi U17 Việt Nam dâng cao để tìm cơ hội phản đòn. Nhưng đây là trận đấu mà thủ thành Lý Xuân Hòa có màn trình diễn thuyết phục. Anh chỉ đạo hàng thủ tốt và tung ra nhiều pha cản phá ấn tượng.

Phút 70, từ pha căng ngang của đồng đội, Mạnh Cường băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 Việt Nam. Những phút cuối, U17 Việt Nam không thi đấu quá quyết liệt nhưng vẫn bảo toàn thành quả của mình và kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0.

Kết quả: U17 Việt Nam 2-0 U17 Hong Kong (Trung Quốc)

Đội hình ra sân:

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách.

U17 Hong Kong (TQ): Tang Pui Chun, Laam Nigel, Contiero, Poon Wing Tei, Owain, Horace, Wong Yat Hin, Jay Marc, Ma Lok Sephrey, Tung Ki Lok Eden, Feng Zachary