Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong hôm nay 26/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam đấu với U17 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ ba của bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt". Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (Trung Quốc) nhanh nhất.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C với 6 điểm và chỉ số phụ hoàn toàn vượt trội so với đội nhì bảng U17 Malaysia. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland tận dụng tốt các trận đấu với đối thủ yếu để tích lũy bàn thắng nhiều nhất có thể, đồng thời chưa nhận bàn thua nào.

U17 Việt Nam thi đấu nghiêm túc ở 2 trận đầu tiên. Các cầu thủ trẻ không vội vàng săn bàn mà rất bình tĩnh thực hiện các pha phối hợp theo bài. Đội chủ nhà tấn công tốt với nhiều nhân tố gây ấn tượng, cả những người đá chính lẫn vào sân ở hiệp 2. Huấn luyện viên Cristiano Roland rõ ràng có nhiều phương án luân phiên ở hàng công.

So với 2 trận đầu tiên, thử thách tiếp theo của U17 Việt Nam có độ khó cao hơn. Bóng đá Hong Kong (Trung Quốc) có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Dù chưa vươn lên nhóm những đội mạnh có thể góp mặt thường xuyên ở giải đấu cấp châu lục, họ không dễ thua đậm các đội "cửa trên" ở khu vực Đông Nam Á. Ở lượt trận gần nhất, U17 Hong Kong (Trung Quốc) chỉ thua U17 Malaysia với cách biệt 1 bàn do tình huống thủng lưới ở hiệp 2.

Chạm trán U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Việt Nam có thể mất nhiều sức hơn. Đây cũng là lúc các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland cần thể hiện sự tập trung và khả năng phân bổ thể lực hợp lý. U17 Việt Nam vẫn có nhiều ưu thế so với đối thủ.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra lúc 19h hôm nay 26/11.