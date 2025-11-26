Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong, vòng loại U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đấu với U17 Hong Kong (Trung Quốc)

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra lúc 19h hôm nay 26/11. Đây là trận đấu thứ ba của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland có nhiều ưu thế so với đối thủ.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C với 6 điểm và chỉ số phụ hoàn toàn vượt trội so với đội nhì bảng U17 Malaysia. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland tận dụng tốt các trận đấu với đối thủ yếu để tích lũy bàn thắng nhiều nhất có thể, đồng thời chưa nhận bàn thua nào.

U17 Việt Nam đấu với U17 Hong Kong (Trung Quốc) sau khi thắng U17 Singapore và U17 Quần đảo Bắc Mariana.

U17 Việt Nam thể hiện tốt ở 2 trận thắng các đối thủ yếu (U17 Singapore và U17 Quần đảo Bắc Mariana), ghi tổng cộng 20 bàn và chưa thủng lưới. Đội chủ nhà tấn công tốt với nhiều nhân tố gây ấn tượng, cả những người đá chính lẫn vào sân ở hiệp 2. Huấn luyện viên Cristiano Roland rõ ràng có nhiều phương án luân phiên ở hàng công.

So với 2 trận đầu tiên, thử thách tiếp theo của U17 Việt Nam có độ khó cao hơn. Đội chủ nhà có thể phải đối mặt với nhiều mối đe doạ hơn từ những pha phản công của đối thủ. Ở trận này, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland không chỉ cần tấn công mà còn phải duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự.

U17 Hong Kong (Trung Quốc) hiện đứng thứ ba tại bảng C. Họ thắng U17 Macau (Trung Quốc) ở trận ra quân với tỷ số 2-0. Trong cuộc đối đầu cách đây ít ngày với U17 Malaysia, đội bóng đến từ khu vực Đông Á chỉ thua sát nút với 1 lần thủng lưới trong hiệp 2.