Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa vòng 8 V.League trên kênh nào?

Thời điểm này, sau nhiều xáo trộn, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. Đội bóng xứ Thanh vẫn liên tục tích lũy điểm số bằng những trận hòa quý giá. Lần này, mục tiêu của Thanh Hóa khác hơn nhiều. Họ mong muốn giành được chiến thắng ngay trên sân khách trước Sông Lam Nghệ An.

CLB Thanh Hóa rất cần chiến thắng để hướng tới mục tiêu trụ hạng.

Thầy trò huấn luyện viên Choi Won Kwon đang tạm xếp thứ 13, hơn Hoàng Anh Gia Lai 1 điểm, kém Sông Lam Nghệ An 2 điểm, SHB Đà Nẵng 1 điểm. Là đội chưa thắng từ đầu giải nhưng Thanh Hóa vẫn còn nguyên cơ hội trụ hạng. Trong khi đó, áp lực cho Sông Lam Nghệ An không hề nhỏ dù họ đã thay thế huấn luyện viên Phan Như Thuật bằng ông Văn Sỹ Sơn.

Thực tế, trận đấu với Thanh Hóa chẳng khác nào "chung kết ngược" với Sông Lam Nghệ An. Nếu để thua đối thủ ngay trên sân nhà, không ai có thể dự đoán tương lai của đội bóng xứ Nghệ trong phần còn lại của mùa giải.

Trận này, Thanh Hóa đón chào sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải - anh tiếp tục có màn đối đầu nhiều duyên nợ với đội bóng quê hương. Tuy nhiên, HLV Choi Won Kwon lại không có được sự phục vụ của trung vệ Mamadou Mbodj.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt niềm tin tuyệt đối với những cái tên như Nguyễn Ngọc Mỹ - Lê Văn Thuận - Võ Nguyên Hoàng trên hàng công. Ngoài ra, Gordon Rimario đang rất khao khát có được thêm bàn thắng khi anh đang trong quá trình nhập tịch Việt Nam.

Rõ ràng, Sông Lam Nghệ An gặp Thanh Hóa (18h ngày 26/10) sẽ là màn đối đầu không khoan nhượng và hấp dẫn bậc nhất tại vòng 8.