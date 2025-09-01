CLB Thanh Hóa không chuyển giao

(VTC News) -

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn trả lời tờ trình số 4880/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển giao công tác quản lý CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - ông Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo CLB và Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á tiếp tục duy trì, tổ chức tập luyện, thi đấu cho các đội bóng trẻ và đội 1, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của Ban Tổ chức V.League 2025/2026.

CLB Thanh Hóa quyết tâm vượt khó.

Trong Tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch đề nghị giao Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa trước mắt tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB, đồng thời tham mưu tỉnh mời gọi các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia quản lý, đảm bảo hoạt động lâu dài của đội bóng theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Trước đó vào đêm 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News, đại diện gia đình bầu Đoan cho biết vẫn giữ nguyên ý định đầu tư, quản lý và phát triển bóng đá Thanh Hóa như giai đoạn vừa qua. Chế độ lương, thưởng, sinh hoạt của cầu thủ được giữ nguyên, không có bất kỳ thay đổi nào.

"Đội bóng là niềm tự hào địa phương, cũng như tâm huyết của gia đình tôi nhiều năm qua", thành viên gia đình bầu Đoan cho biết.

Tập đoàn Bất động sản Đông Á tiếp quản CLB Thanh Hóa từ mùa giải 2021. Trong thời gian này, Thanh Hóa có được thành công rực rỡ với một tấm huy chương đồng cúp Quốc gia, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia, một Siêu cúp Quốc gia và lần về thứ 4 tại V.League.