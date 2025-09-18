Xem trực tiếp Beijing Guoan vs CAHN giải AFC Champions League 2 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu giữa Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) và CLB Công an Hà Nội (CAHN) thuộc vòng bảng AFC Champions League 2 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 18/9. Người hâm mộ tại Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Beijing Guoan đấu với CAHN trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Bóng đá Việt Nam có màn ra quân thành công ở đấu trường châu Á mùa này khi câu lạc bộ Nam Định giành chiến thắng 3-1 trước Ratchaburi (Thái Lan) hôm qua. Đại diện còn lại của V.League là câu lạc bộ Công an Hà Nội hướng đến khởi đầu tương tự, dù thử thách của đội bóng này khó hơn so với những người đồng hương.

Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) mùa trước. Họ thua 6 trận, trong đó chỉ có 2 thất bại trên sân nhà.

CLB Công an Hà Nội không có Nguyễn Quang Hải ở trận gặp Beijing Guoan.

Ở mùa giải này, sau 24 vòng đấu, Bejing Guoan vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch và suất tham dự cúp châu Á. Đoàn quân của huấn luyện viên Quique Setien kém đội đầu bảng chỉ 5 điểm và mới thua 1 trận trên sân nhà. Tiền đạo Fabio Abreu đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn toàn giải với 17 pha lập công.

Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm đứng đầu bảng xếp hạng V.League sau loạt trận đá sớm vòng 6. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking chưa thua trận nào ở mùa giải này ở đấu trường trong nước. Lới chơi của CLB ngành công an được duy trì ổn định và ngày càng hiệu quả với sự xuất sắc của những ngôi sao tấn công Alan Sebastiao, Leo Artur.

Tuy nhiên, ở đấu trường quốc tế, CLB Công an Hà Nội lại nhận "gáo nước lạnh" với thất bại trước Pathum United (Thái Lan). Đó là trận đấu mà điểm yếu từ mùa giải trước của đội bóng công an tiếp tục khiến họ "ôm hận", khi các tiền đạo bỏ lỡ cơ hội và hàng thủ không đủ sự bền bỉ đến cuối trận.

Trong trận đấu ở AFC Champions League 2, CLB Công an Hà Nội ở thế bất lợi. Ngoài việc phải chơi trên sân khách, đại diện của bóng đá Việt Nam cũng không có lực lượng mạnh nhất khi Nguyễn Quang Hải chấn thương.