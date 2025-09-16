Xác định đội đầu tiên vào tứ kết giải U17 Quốc gia 2025

(VTC News) -

Ở bảng C, PVF-CAND tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng trận thắng đậm 5-1 trước TP.HCM. Văn Dương lập cú đúp trong hiệp một, trước khi Phi Khang, Gia Bảo và Anh Tú lần lượt ghi thêm các bàn thắng.

Không bất ngờ khi PVF - CAND áp đảo hoàn toàn đối thủ. Dù TP.HCM gỡ lại một bàn do công Gia Huy ở phút 79, nhưng không thể xoay chuyển cục diện.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, PVF-CAND chắc chắn giành quyền vào tứ kết, bất chấp kết quả lượt đấu cuối.

PVF-CAND (áo đỏ) giành vé vào tứ kết.

Trận đấu còn lại chứng kiến Thể Công Viettel vượt qua An Giang 3-1. Tận dụng pha phản lưới của đối phương, đội bóng áo lính sớm vươn lên và duy trì thế trận lấn lướt. Đại Nhân và Huy Hoàng lần lượt lập công trước khi Quang Trung ghi bàn danh dự cho An Giang trên chấm 11m.

Tại bảng B, cuộc chạm trán thu hút sự chú ý giữa Hà Nội và SLNA diễn ra cân bằng. Hai đội nhập cuộc thận trọng, tổ chức chắc chắn ở tuyến giữa, khiến số cơ hội nguy hiểm không nhiều. Sang hiệp hai, cơn mưa nặng hạt càng khiến thế trận trở nên bế tắc. Trận hòa 0-0 giúp cả Hà Nội và SLNA tiếp tục duy trì mạch bất bại, chia nhau hai vị trí dẫn đầu sau hai lượt trận.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM và LPBank HAGL – những đội cùng thua ở ngày ra quân – bước vào cuộc đối đầu mang tính bản lề. Lợi thế tưởng chừng thuộc về LPBank HAGL khi có thêm người từ phút 33 sau chiếc thẻ đỏ của Quang Kiệt bên phía Becamex TP.HCM. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, ở phút 52, Anh Tài tận dụng pha phản công sắc bén để ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho Becamex TP.HCM, qua đó thắp lại hy vọng vào tứ kết.