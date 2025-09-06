Xe Việt lần đầu đạt chuẩn VPAM VR7, thách thức 440 viên đạn và mìn nổ

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, một trong những tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt chính là mẫu xe chống đạn VinFast Lạc Hồng 900 LX.
Không chỉ bởi diện mạo sang trọng và đậm bản sắc văn hóa Việt, chiếc xe còn được chú ý bởi thành tích hiếm có: đạt chuẩn VPAM VR7, cấp độ bảo vệ cao nhất dành cho phương tiện phục vụ nguyên thủ quốc gia.
Để được chứng nhận VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn phải trải qua những bài thử khắc nghiệt tại Đức.
Thân xe bị bắn thử nghiệm với 440 viên đạn từ nhiều loại vũ khí, trong đó có súng trường NATO Ball M80 và AK-47.
Chưa dừng lại ở đó, xe còn có khả năng chống mìn, lựu đạn loại DM51 với vị trí nổ dưới gầm xe và trên nóc xe.
Không chỉ nổi bật ở khả năng phòng thủ, Lạc Hồng 900 LX còn khắc họa đậm nét tinh thần dân tộc trong thiết kế: logo chim Lạc mạ vàng, mặt ca-lăng gợi nhớ trống đồng Đông Sơn, cùng các thanh nan song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam.
Việc bọc thép, gia cố toàn bộ thân vỏ, khung gầm và lắp kính chống đạn khiến trọng lượng xe tăng lên 5,05 tấn, nặng hơn gần 2 tấn so với bản tiêu chuẩn.
Để “gánh” khối lượng khổng lồ này, VinFast trang bị hệ dẫn động điện kép với công suất 455 mã lực – cao hơn cả bản thường (402 mã lực).
Xe vẫn có khả năng vận hành ổn định, đạt tốc độ tối đa khoảng 150 km/h, đồng thời sở hữu bộ lốp run-flat cho phép tiếp tục di chuyển thêm 80-100 km ngay cả khi bị bắn thủng.