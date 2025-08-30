Mua ô tô dưới 500 triệu đồng với VinFast VF 5

(VTC News) -

Mẫu SUV cỡ A dễ mua nhất thị trường xe Việt

Với mức giá niêm yết 529 triệu đồng (đã bao gồm pin), VinFast VF 5 là một trong những mẫu SUV hạng A có giá dễ tiếp cận trên thị trường. Đặc biệt, nhờ loạt chương trình ưu đãi đang triển khai, khách hàng có thể tiếp cận mẫu xe điện nhà VinFast với mức chi phí “mềm” hơn đáng kể.

“Khó có thể từ chối VF 5 ở thời điểm hiện tại, bởi giá quá tốt và tổng ưu đãi lên tới hơn 50 triệu đồng”, anh Nguyễn Thành Tân, nhân viên văn phòng tại Hà Nội quyết định chọn VF 5 là chiếc ô tô đầu tiên khi vừa lập gia đình.

Cụ thể, anh Tân cho biết, chính sách “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam 3” của VinFast đang ưu đãi 4% giá niêm yết xe, tương đương hơn 21 triệu đồng. Đồng thời, người mua được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng qua chương trình “Thu xăng - đổi điện”; tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương khoảng 12 triệu đồng (tới hết 30/9/2025). Nếu đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM, khách hàng còn được tặng thêm 10 triệu đồng.

Ngoài ra, người dân các tỉnh, thành phố cũng có thể lựa chọn chương trình vay trả góp mức hỗ trợ lên tới 3%/năm, thời gian kéo dài trong 3 năm.

Đặc biệt, như nhiều mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF 5 hiện được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, tương đương khoản tiết kiệm lên tới 50-60 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền khách hàng được lợi so với một mẫu xe xăng cùng tầm tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.

Đặt trên bàn cân so sánh với các mẫu xe trong phân khúc như Toyota Raize hay Kia Sonet, nhiều người dùng cho biết VF 5 có giá tốt hơn nhưng được trang bị cực ngon với: Cảnh báo giao thông phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống 6 túi khí… Trong khi đó, các mẫu xe hạng A như Kia Sonet 1.5 Luxury chỉ có 2 túi khí cùng một số tính năng an toàn cơ bản.

Ngoài ra, lợi thế đặc biệt trên VF 5 là những trải nghiệm công nghệ với màn hình trung tâm 8 inch tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt; Giám sát xe từ xa; Đồng bộ tài khoản & Quản lý hồ sơ người lái…

Chi phí sử dụng ở mức tối thiểu, hậu mãi vượt chuẩn thị trường

Bên cạnh yếu tố giá bán, điều khiến nhiều người dùng VF 5 hài lòng chính là chi phí sử dụng rất thấp - một điểm cộng đối với những người mua xe lần đầu vốn rất quan tâm đến chi phí “nuôi xe”.

VinFast đang miễn phí sạc điện cho toàn bộ xe VF 5 tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết tháng 6/2027. Điều này đồng nghĩa, trong gần 2 năm tới, chủ xe gần như không phải chi trả tiền nhiên liệu.

Anh Hoàng Văn Hải, người dùng VF 5 tại Hà Nội cho biết: "Trung bình tôi chạy 5.000 km/tháng, với VF 5, chi phí nhiên liệu bằng 0.

“Ngoài ưu đãi sạc pin, mỗi lần bảo dưỡng định kỳ xe chỉ mất khoảng vài trăm nghìn đồng. Theo anh, VF 5 chỉ cần bảo dưỡng sau mỗi 12.000 km, nên tổng chi phí nuôi xe càng rẻ".

Ngoài ra, thời gian bảo hành tới 7 năm; cũng như hệ thống hơn 300 xưởng dịch vụ phủ khắp Việt Nam, giúp khách hàng yên tâm mua và sử dụng xe điện trong thời gian dài. Đặc biệt, các chính sách hậu mãi của VinFast đang ngày càng được hoàn thiện với dịch vụ giao nhận xe tại nhà, phụ tùng giá ưu đãi, đảm bảo cạnh tranh so với đối thủ, thời gian giao phụ tùng siêu tốc trong 24 giờ…

Giới quan sát nhìn nhận, VinFast VF 5 hội tụ đủ các yếu tố cần thiết cho nhóm khách hàng trẻ: Giá hợp lý, dễ tiếp cận, vận hành đơn giản, chi phí thấp, công nghệ đầy đủ và độ bền đã được kiểm chứng thực tế. Và ở thời điểm hiện tại, với những gì đang được VinFast ưu đãi, VF 5 đang là một cơ hội khó bỏ lỡ với bất kỳ ai đang cân nhắc sở hữu ô tô đầu tiên.