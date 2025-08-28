Xe đầu kéo va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 2 người thương vong

(VTC News) -

Phần đầu xe đầu kéo bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 28/8, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 75H-xxx.96 do tài xế Lê Kim D. (40 tuổi, trú TP Huế) điều khiển đang đi theo hướng Bắc - Nam thì va chạm vào đuôi xe đầu kéo BKS 36H-xxx.55 đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin xe BKS 75H-xxx.96 bị biến dạng nặng, tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin và được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế D. đã tử vong, phụ xe bị thương đang được điều trị.

Nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo cho các phương tiện qua lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.



