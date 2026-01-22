Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, hiện thực hóa đột phá chiến lược

- Thưa Phó Thủ tướng, Đại hội XIV của Đảng đã xác định ba đột phá chiến lược quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh, bứt phá, hướng tới mục tiêu năm 2030 trở thành nước thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đảng ủy Chính phủ sẽ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào để huy động sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự cường, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong toàn Đảng bộ?

Để thực hiện ba đột phá chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, Đảng ủy Chính phủ coi trọng ba nhóm giải pháp chính.

Nhóm thứ nhất là đột phá mạnh mẽ về thể chế, hoàn thiện thể chế để phát triển, xóa bỏ những điểm nghẽn, rào cản, khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực. Thể chế phải đi trước một bước và phải mang tính dẫn dắt, là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Chúng ta đã có chủ trương dứt khoát phải xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển.

Bên cạnh đó phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương; thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển lực lượng sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới. Đây là những yếu tố hết sức quan trọng để tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Nhóm thứ hai là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, ngang tầm nhiệm vụ, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, năng lực quản trị hiện đại và khát vọng cống hiến.

Tạo được môi trường làm việc mà ở đó sự sáng tạo được cổ vũ, sự dấn thân được bảo vệ, dám nghĩ, dám dấn thân, dám thực hiện khát vọng phát triển, phục vụ đất nước. Kịp thời thay thế, xử lý những trường hợp đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Nhóm thứ ba là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là hạ tầng giao thông chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt kết nối với nước bạn, hay các tuyến đường bộ cao tốc, sân bay (Long Thành, Gia Bình, Phú Quốc), các cảng biển lớn (Liên Chiểu, Cần Giờ); hạ tầng công nghệ (trung tâm dữ liệu, AI, 5G); hạ tầng năng lượng.

Những hạ tầng này hết sức quan trọng để bảo đảm tăng trưởng 2 con số trở lên trong thời gian tới và mục tiêu đến năm 2045 đất nước ta sẽ trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao.

- Xin Phó Thủ tướng cho biết chủ trương và giải pháp nổi bật để Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững?

Trước bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng ủy Chính phủ xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tạo nền tảng, động lực chủ yếu để tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Thứ nhất, đổi mới tư duy trong toàn hệ thống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng linh hoạt, hiệu quả thông qua công nghệ, dữ liệu số.

Thứ hai, chú trọng xây dựng Đảng về cán bộ là đột phá chiến lược, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có trình độ cao, am hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ ba là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, đường lối của Đảng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cụ thể hóa vào từng ngành, lĩnh vực, từng cơ quan thuộc Chính phủ.

Thứ tư là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng thống nhất, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu, tạo thuận lợi trong khai thác, sử dụng.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

- Thưa Phó Thủ tướng, Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung ưu tiên đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao trong giai đoạn tới?

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã đặt ra yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm túc quán triệt sâu sắc hai phương hướng lớn của Đảng bộ Chính phủ.

Một là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; với phương châm hành động là "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân vì dân".

Hai là tập trung vào hiện thực hóa các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tự chủ chiến lược, bốn chuyển đổi trọng tâm, tự lực, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để làm được điều đó, Đảng ủy Chính phủ đã xác định tập trung vào ba nội dung quan trọng. Thứ nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng yếu, quyết định trực tiếp sức mạnh nội sinh của Đảng bộ.

Thứ hai là thực hiện đột phá về công tác cán bộ và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ.

Thứ ba là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng ủy kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tự cường, tự tin, chủ động đổi mới, sáng tạo, bứt phá, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- Trân trọng cám ơn Phó Thủ tướng!