+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Hết thời pin trôi nổi: Trung Quốc siết chặt quản lý pin xe điện
(VTC News) -
Từ 1/4, Trung Quốc siết chặt quản lý pin xe điện, nỗ lực kiểm soát toàn bộ vòng đời pin, từ sản xuất đến tái chế.
THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
HLV Hàn Quốc thừa nhận điểm yếu trước trận đấu với U23 Việt Nam
10:52 22/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Hết thời pin trôi nổi: Trung Quốc siết chặt quản lý pin xe điện
10:51 22/01/2026
VTC NEWS TV
Những hình ảnh ấn tượng tại đêm tổng duyệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'
10:49 22/01/2026
Tin nóng
Xe điện Trung Quốc bước vào cuộc đua 'thông minh hóa'
10:46 22/01/2026
Xe điện
Ông Putin đề xuất góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình từ tài sản Nga bị đóng băng
10:45 22/01/2026
Thời sự quốc tế
‘Cú hụt’ năm trước đến bước nhảy vọt ngôi đầu của Thủ khoa Toán quốc gia
10:31 22/01/2026
Tin tức - Sự kiện
3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành tăng tốc về đích
10:23 22/01/2026
Tin nhanh 24h
Miền Bắc rét sâu, 3 sai lầm phổ biến dễ bị liệt mặt, méo miệng khi ngủ dậy
10:20 22/01/2026
Tư vấn
Hà Nội rét 9°C, nông dân trùm áo mưa kín mít ra đồng chăm hoa Tết
10:19 22/01/2026
Tin nóng
Xe tải tông nhiều phương tiện ở TP Huế, 4 người thương vong
10:17 22/01/2026
Tin nóng
Thêm một cổ phiếu họ Vin vào rổ VN30
10:16 22/01/2026
Tài chính
Ông Trump bất ngờ rút đe dọa áp thuế, nói đã đạt khuôn khổ thỏa thuận Greenland
10:09 22/01/2026
Thời sự quốc tế
Thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi 'biết tao là ai không?' lãnh 6 tháng tù
10:00 22/01/2026
Pháp đình
Ngẩn ngơ ngắm mai anh đào bung nở, nhuộm hồng sườn đồi ngoại thành Đà Lạt
09:45 22/01/2026
Đời sống
Xúc động clip bố nhảy cẫng lên khi con gái lấy chồng 'xa' báo sẽ về nhà ăn cơm
09:44 22/01/2026
Giới trẻ
Nhiệt độ xuống 0,3°C, băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn
09:42 22/01/2026
Tin nóng
Ảnh cưới lãng mạn của Á hậu Phương Nhi và chồng doanh nhân
09:39 22/01/2026
Sao Việt
Lý do bất ngờ khiến lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức hàng loạt
09:35 22/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Tiểu thương chợ truyền thống 'làm mới mình' để giữ khách
09:30 22/01/2026
Thị trường
Công nghệ 22/1: Sinh viên Việt Nam phát triển sản phẩm game gắn với thực tiễn
09:08 22/01/2026
Khoa học - Công nghệ
Năm 2026, điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều bị phạt bao nhiêu?
08:35 22/01/2026
Hòm thư pháp luật
Mẹ đảm Hà Nội gợi ý những mâm lễ chay ngày rằm, mùng 1 cho người bận rộn
08:00 22/01/2026
Gia đình
Cử tri tâm đắc với thông điệp 'Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng' của Tổng Bí thư
07:55 22/01/2026
Chính trị
Tin không khí lạnh mới nhất: Mẫu Sơn rét hại, nhiệt độ giảm xuống 0,3°C
07:33 22/01/2026
Thời tiết
'Dân là gốc' - Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
07:28 22/01/2026
Chính trị
NATO thảo luận khả năng trao cho Mỹ quyền kiểm soát một số khu vực ở Greenland
07:17 22/01/2026
Thời sự quốc tế
Cao thủ Thiếu Lâm hạ 18 người đồng huyền thoại, sang Mỹ dạy võ Trung Quốc
07:12 22/01/2026
Võ Thuật
Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư
07:10 22/01/2026
Chính trị
Vợ chồng trẻ 'dắt tay' cùng hiến máu, 17 lần hiến trong hơn 2 năm
07:00 22/01/2026
Giới trẻ
Giá vàng phá đỉnh: Nhà đầu tư nên giữ hay bán chốt lời?
07:00 22/01/2026
VTC NEWS TV