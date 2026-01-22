Đóng

Hết thời pin trôi nổi: Trung Quốc siết chặt quản lý pin xe điện

(VTC News) -

Từ 1/4, Trung Quốc siết chặt quản lý pin xe điện, nỗ lực kiểm soát toàn bộ vòng đời pin, từ sản xuất đến tái chế.

THÙY DƯƠNG
