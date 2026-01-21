Công tác chính trị phải 'đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công'

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.

Trong tham luận, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta qua các thời kỳ luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; đồng thời coi đây là lĩnh vực trọng yếu trong việc xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng chính trị của chế độ.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá về kết quả đạt được, ông Lại Xuân Môn khẳng định, công tác chính trị, tư tưởng thời gian qua đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng. Qua đó tạo hiệu ứng cổ vũ, lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, góp phần hình thành sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển bứt phá toàn diện và khát vọng xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Bên cạnh những thuận lợi và thời cơ lớn, đất nước cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt.

Cùng với đó, quá trình toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông quốc tế, khiến cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng trở nên gay gắt, quyết liệt, phức tạp, không có biên giới rõ ràng, khó kiểm soát, thường xuyên tác động đến tư tưởng, tâm lý, dư luận xã hội trong và ngoài nước.

Trước tình hình đó, ông Lại Xuân Môn cho rằng, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, công tác này cần được xác định là lực lượng “đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công”.

Qua đó, công tác chính trị, tư tưởng góp phần tạo dựng quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất và hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo ông Lại Xuân Môn, công tác chính trị, tư tưởng cần phát huy mạnh mẽ dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, công tác này phải thúc đẩy tinh thần yêu nước, khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất, tinh thần tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

"Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, phải thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn, trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…, trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển hai con số, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân", Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Đồng thời, công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần quan trọng, trực tiếp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Nội dung công tác này cần tập trung bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, xây dựng văn hóa và đạo đức của Đảng; đồng thời kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng chính trị của chế độ.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Trong giai đoạn mới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, công tác chính trị, tư tưởng cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

Việc sử dụng hiệu quả công nghệ số và các nền tảng truyền thông số, đa dạng hóa hình thức tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong cộng đồng xã hội và trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết nhằm chuyển tải kịp thời thông tin chính thống, chính xác; chủ động xử lý, ngăn chặn thông tin giả, xấu, độc; đồng thời lan tỏa nhanh chóng những thông điệp tích cực về đất nước ra thế giới.

Song song với đó, công tác chính trị, tư tưởng cần tăng cường đối thoại, nâng cao tính thuyết phục, tính hấp dẫn và tính hành động của công tác chính trị, tư tưởng, qua đó chuyển hóa các đường lối, chủ trương của Đảng thành nhận thức tự giác và phong trào hành động tự nguyện, thiết thực, hiệu quả của Nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác chính trị, tư tưởng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang đổi mới mạnh mẽ với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong kỷ nguyên mới, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Nhóm phóng Viên