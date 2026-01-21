Đại hội XIV của Đảng: Giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng hai con số

(VTC News) -

Sáng 21/1, tham gia thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tham luận nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Về cơ sở thực tiễn để có thể tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, ông Tuấn cho rằng, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và tự tin để thực hiện mục tiêu này. Hiệu quả chung của nền kinh tế còn thấp, nếu được cải thiện, khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực sẽ tạo được tăng trưởng đột phá.

Các khu vực kinh tế đều cho thấy còn nhiều dư địa tăng trưởng. Nhiều nguồn lực, động lực mới cho tăng trưởng chưa được khai thác, phát huy một cách mạnh mẽ. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra cho chúng ta những thách thức to lớn nhưng cũng tạo nên những cơ hội thuận lợi để thu hẹp khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ.

Từ tình hình trên, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất một số giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, phải đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế đất nước nhanh và bền vững cả trong trước mắt và dài hạn. Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Thứ hai, tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển các ngành kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khai thác tốt không gian kinh tế biển, không gian kinh tế tầm thấp và không gian vũ trụ cũng như là không gian trong lòng đất.

Bên cạnh đó, phát huy cao nhất vai trò của các khu vực kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tập thể hiệu quả bền vững; tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo chuẩn mực mới; phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng của các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng.

Thứ ba, khai thác hiệu quả hơn nữa các thị trường quốc tế, đa dạng hóa các thị trường, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thực sự trở thành động lực bền vững cho tăng trưởng. Tái cấu trúc chiến lược xuất khẩu, chuyển mạnh từ chiếm lĩnh thị trường bằng giá rẻ sang chiến lược xuất khẩu dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao và sản phẩm có hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng cao; khai thác sâu các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trường mới nổi.

Thứ tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn để phục vụ tăng trưởng mức cao từ cả ba kênh: đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài; thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát triển thị trường vốn đa dạng để huy động vốn trung dài hạn cho nền kinh tế; khuyến khích mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty công nghệ tài chính để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và tiết kiệm năng lượng.

Thứ năm, đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh, bền vững.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các giải pháp nêu trên phải được thực hiện đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xử lý tốt các nút thắt, điểm nghẽn của tăng trưởng, đồng thời kích thích, phát huy mạnh mẽ các điểm tạo động lực tăng trưởng lan tỏa cho nền kinh tế.

Đồng thời, xác lập và thực hiện mô hình tăng trưởng mới làm nền tảng để thực hiện yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế với nền tảng chủ yếu là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương nhằm tham mưu kịp thời trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế - xã hội để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

