Các đại biểu thảo luận tại tổ về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu đánh giá: Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là sự kết tinh, thống nhất sâu sắc giữa ý Đảng và lòng dân. Đó là biểu hiện sinh động của bản lĩnh chính trị, chiều sâu trí tuệ và tầm nhìn dài hạn của Đảng trước vận hội và thách thức mới của đất nước.

Theo các đại biểu, nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, bám sát quan điểm, đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thảo luận tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bài học đoàn kết: "Chúng ta kiên định, kiên trì đoàn kết trong nội khối, đoàn kết quốc tế, thì chúng ta mới có được uy tín, mới có được tiếng nói. Đây là vấn đề rất cốt lõi. Không chỉ toàn Đảng mà ngay cả cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cần thấm nhuần tinh thần đoàn kết. Đoàn kết phải thấu hiểu lẫn nhau, chia sẻ, thậm chí phải hy sinh".

Các ý kiến nhấn mạnh, tiếp tục nhận thức sâu sắc tầm nhìn kỷ nguyên mới và quyết tâm thực hiện hai mục tiêu 100 năm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Mục tiêu trước mắt năm 2030 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu này, đại biểu Đỗ Tiến Sỹ, Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ, nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá thực chất về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông, đây là động lực tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến lực lượng sản xuất, thúc đẩy đổi mới quan hệ sản xuất và phương thức sản xuất, qua đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc hình thành các nguồn lực và xung lực tăng trưởng mới từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sẽ tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Đại biểu Đỗ Tiến Sỹ phát biểu.

Còn đại biểu Bế Xuân Trường, đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương kiến nghị: "Xây dựng Việt Nam có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Nếu chúng ta làm được điều này, thì mục tiêu năm 2045 trở thành nước phát triển mới đạt được. Kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường đó là một nền kinh tế hiện đại, phát triển, có khả năng chống chịu được những tác động rủi ro của kinh tế thế giới và khu vực. Sản xuất ra của cải vật chất xã hội của Việt Nam. Tất cả của cải vật chất, mục tiêu phải trở thành hàng hóa, chiếm lĩnh được thị trường thế giới và khu vực".

Theo đại biểu Trần Phước Sơn, đoàn Đảng bộ TP Đà Nẵng để đạt được các mục tiêu về kinh tế đề ra đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cần xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực: "Đề nghị làm rõ khái niệm và cấu trúc của mô hình tăng trưởng mới. Đây là mô hình tăng trưởng tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa tổng cung và tổng cầu, dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, thể chế, nhân lực chất lượng cao và kinh tế số.

Ngoài ra, xác định 3 trụ cột tái cơ cấu kinh tế, đó là cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa xanh và số hóa. Cơ cấu vùng không gian phát triển theo cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và kinh tế biển. Cơ cấu thể chế doanh nghiệp, nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh".

Một trong những điểm mới có ý nghĩa chiến lược của Đại hội XIV là việc đặt hoàn thiện thể chế phát triển vào vị trí trung tâm của tư duy đổi mới. Theo các đại biểu, thể chế phải nhằm khơi thông thay vì ngăn trở; phải kiến tạo thay vì áp đặt; phải đồng hành thay vì đứng ngoài cuộc. Một thể chế phát triển minh bạch, ổn định và khoa học nhằm khơi dậy sức sáng tạo trong mỗi con người, giải phóng năng lực của doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần dấn thân và đổi mới của mỗi người dân, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ri và đại biểu Trần Thị Phương Hoa, đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội kiến nghị: "Hoàn thiện thể chế trong văn kiện lần này đã thể hiện rõ nét. Tôi đề nghị có những nội dung rất quan trọng cần thể hiện rõ nét hơn. Đó là "thể chế mở đường cho phát triển của đất nước và là "khâu đột phá của đột phá". Do đó, trong Văn kiện Đại hội XIV cũng cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn nội dung này".

"Nền tư pháp chuyên nghiệp thì không chấp nhận sự chồng chéo trong thẩm quyền và mỗi thiết chế phải được xác lập vai trò, trách nhiệm thông suốt và hiệu quả. Tính chuyên nghiệp của hệ thống tư pháp phải đòi hỏi quy trình tố tụng khoa học chặt chẽ và bảo đảm mọi phán quyết đều dựa trên cơ sở vững chắc và lập luận pháp lý thuyết phục.

Thứ hai, tính hiện đại, số hóa hồ sơ vụ án, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ hoạt động tố tụng. Một nền tư pháp hiện đại thì phải bảo đảm điều kiện để người dân tiếp cận công lý nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch và giảm thiểu thủ tục rườm rà".

Các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Góp ý về nội dung hoàn thiện lý luận về nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đại biểu Trịnh Ngọc Quyên, Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị cần tập trung nghiên cứu, phát triển hoàn thiện lý luận về nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo hoàn thiện mục tiêu, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc của nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia để chỉ đạo trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Tiếp tục phát triển theo hướng hoàn thiện lý luận về nghệ thuật. Trong đó tập trung vào những nội dung về nghệ thuật trong việc tạo thời, lập thế. Nghệ thuật trong xác định đối tượng, đối tác. Nghệ thuật trong huy động, củng cố tiềm lực về an ninh quốc gia. Nghệ thuật về nhận diện, xử lý những mâu thuẫn. Nghệ thuật về chiến thuật, đối sách trong điều kiện bối cảnh tình hình mới.

Đồng thời từng bước hình thành các vấn đề lý luận mới, như nghệ thuật ngoại giao và hợp tác quốc tế về an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, nghệ thuật về ứng phó với các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống và nghệ thuật xử lý khủng hoảng chính trị, xã hội hướng đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam", đại biểu Trịnh Ngọc Quyên nói.

Các đại biểu đánh giá, lần đầu tiên Chương trình hành động được đặt ngay trong cấu trúc của Văn kiện. Điều đó cho thấy quyết tâm không chỉ dừng lại ở tầm định hướng, mà phải trở thành nhịp sống mạnh mẽ của xã hội. Chương trình hành động chính là cách để hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Đại biểu Phan Văn Mãi, đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội kiến nghị: "Đề nghị là xây dựng chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm quốc gia, trong đó tập trung cho hai vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam. Bởi vì tiềm năng, dư địa của hai vùng này rất lớn. Khi kinh tế theo lý thuyết kinh tế quy mô thì vùng này được liên kết đạt được quy mô thì sẽ phát huy được giá trị, tiềm năng. Nếu như hai vùng có một chiến lược phát triển đúng, phù hợp thì chắc chắn sẽ thúc đẩy phát triển đất nước".

Các ý kiến tại tổ thảo luận cũng nhất trí hướng đến xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển. Trọng tâm trước hết là củng cố kỷ cương xã hội bằng thượng tôn pháp luật, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ "liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" để "phép nước" đi đôi với "lòng dân".