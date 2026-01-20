Công an Hà Nội điều chỉnh phương án cấm đường phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể như sau:

Thời gian từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1.

Cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), cả 2 chiều Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Hạn chế các phương tiện khác (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Công an TP Hà Nội điều chỉnh phương án cấm đường phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, Công an Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người dân khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đặc biệt, các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên, người dân cần chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.

Công an TP Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, chủ động, lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.