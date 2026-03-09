Cào ốc gạo ở vùng biển gần bờ, ngư dân Quảng Ngãi 'bỏ túi' bạc triệu

Theo ngư dân địa phương, mùa ốc gạo thường bắt đầu từ tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Ba âm lịch. Đây là thời điểm loài ốc này sinh trưởng mạnh, tập trung nhiều ở khu vực gần bờ. Tại vùng biển xã Mỏ Cày – nơi được xem là một trong những “thủ phủ” ốc gạo của Quảng Ngãi, gần 100 hộ dân tham gia nghề cào ốc mỗi năm.