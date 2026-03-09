Cơ thể sẽ thế nào nếu bỏ bữa sáng?

(VTC News) -

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể bước vào buổi sáng trong trạng thái thiếu năng lượng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bỏ bữa sáng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày và hoạt động của não bộ.

Theo TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và không nên bị bỏ qua. Khoảng thời gian từ 7h đến 9h sáng được xem là lúc dạ dày hoạt động mạnh, vì vậy cơ thể cần được nạp thức ăn để quá trình tiêu hóa diễn ra bình thường.

Nếu không ăn sáng, dạ dày vẫn tiết axit tiêu hóa nhưng không có thức ăn để xử lý. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày và dẫn đến các bệnh lý đường tiêu hóa.

Ngoài ra, từ khoảng 6h tối hôm trước đến sáng hôm sau, cơ thể đã trải qua nhiều giờ không được cung cấp năng lượng. Khi tiếp tục bỏ bữa sáng, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và tập trung.

TS Từ Ngữ cho biết ở trẻ em và thanh thiếu niên, bữa sáng còn là nguồn cung cấp đáng kể nhiều vi chất quan trọng như canxi, vitamin A, vitamin C, kẽm và sắt. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thể chất cũng như khả năng học tập.

Khi cơ thể đói, lượng đường trong máu giảm khiến não thiếu năng lượng để hoạt động. Lúc này, nhiều người có cảm giác mệt mỏi, khó tập trung hoặc rơi vào trạng thái “quên tạm thời”. Khi được bổ sung thức ăn, đặc biệt là nguồn cung cấp glucose, hoạt động của não bộ và trí nhớ sẽ dần trở lại bình thường.

Tuy vậy, chuyên gia cũng lưu ý cần kiểm soát lượng glucose nạp vào cơ thể. Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm gia tăng các phản ứng glycation và quá trình oxy hóa do các gốc tự do, từ đó gây ảnh hưởng đến nhiều mô và cơ quan trong cơ thể.

Về thời điểm ăn sáng, thói quen sinh hoạt của mỗi người có thể khác nhau tùy theo tính chất công việc. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá muộn, đặc biệt là sau 10h sáng, vì thời điểm này đã gần với bữa trưa, dễ làm rối loạn nhịp sinh học ăn uống và ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Trong văn hóa ẩm thực dân gian, câu nói “sáng ăn như vua, trưa ăn như chúa, tối ăn như bần cố nông” phần nào phản ánh vai trò quan trọng của bữa sáng. Sau nhiều giờ nhịn ăn ban đêm, cơ thể cần được cung cấp nhiều năng lượng hơn để chuẩn bị cho một ngày dài hoạt động.

Theo TS Từ Ngữ, bữa sáng không nhất thiết phải cầu kỳ nhưng nên đầy đủ các nhóm thực phẩm. Một bữa ăn với cơm hoặc tinh bột, kèm theo món đạm và rau mới nấu sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn so với việc dùng lại thức ăn thừa từ bữa tối hôm trước.

Cuối cùng, việc ăn gì và ăn như thế nào còn phụ thuộc vào điều kiện và thói quen của mỗi người. Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn sáng đều đặn, phù hợp với nhu cầu năng lượng và khả năng tài chính, để cơ thể có đủ nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả.