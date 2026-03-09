Xem bói về, vợ và mẹ vợ đều khăng khăng buộc tội tôi 'nuôi tiểu tam'

(VTC News) -

Những ngày đầu xuân năm mới, nhiều người đổ xô đi xem hay cầu an. Tôi vốn không tin chuyện này, nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân của nó. Chuyến đi xem bói đầu năm của vợ và mẹ vợ đã biến cuộc sống hôn nhân 3 năm vốn đang êm ấm của tôi thành cơn ác mộng thật sự.

Mọi chuyện bắt đầu từ mùng 5 Tết, khi hai người phụ nữ trở về nhà với gương mặt hầm hầm, họ vừa xem bói với một ông thầy nổi tiếng ở ngoại thành. Vợ không nói không rằng, lẳng lặng lục soát điện thoại của chồng ngay khi tôi bước ra khỏi phòng tắm.

Thấy tôi ngơ ngác hỏi lý do, mẹ vợ đang ngồi ở ghế phòng khách vừa rót trà vừa buông một câu lạnh lùng rằng tội của tôi, "thầy" đã phán rõ mồn một. Theo lời bà, ông thầy bói sau khi xem ngày tháng năm sinh của tôi đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng năm nay tôi có vận đào hoa sát, đang nuôi một "tiểu tam" ở hướng Đông Nam.

Cơn ghen tuông của vợ tôi bùng phát khủng khiếp khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy bắt đầu liệt kê ra những lần tôi về muộn, những lần "lấy cớ tăng ca" trong dịp cuối tuần. Những cuộc điện thoại công việc vào buổi tối vốn dĩ rất bình thường nay cũng trở thành "bằng chứng ngoại tình".

Mẹ vợ lại bồi thêm một câu: "Thầy nói không bao giờ sai, từ trước đến nay thầy phán ai có bồ là y như rằng đúng".

Tôi mệt mỏi khi bị mẹ vợ, vợ nghi ngờ có "tiểu tam". (Ảnh: iStock)

Từ đó, không khí trong nhà trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở; mỗi hành động nhỏ của tôi đều bị giám sát chặt chẽ. Vợ tôi cài đặt ứng dụng định vị vào điện thoại tôi, bắt tôi phải chụp ảnh báo cáo vị trí hai tiếng một lần, kể cả khi tôi đang tiếp đối tác.

Có những buổi chiều, vừa dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ vợ ở quán nước đối diện, mắt không rời khỏi chiếc xe của con rể. Suốt thời gian kết hôn, chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như vậy.

Cuộc sống quá ngột ngạt, tôi hết lời khuyên can vợ nhưng vẫn chẳng ăn thua. Có lần, tôi nghe thấy cô ấy gọi điện nói chuyện với mẹ, cả hai bảo rằng "tiểu tam" rất cao tay, giấu kỹ đến mức người thường không thấy nhưng thầy thì nhìn thấu tất cả.

Suốt hai tuần qua, căn bếp nhà tôi lạnh ngắt vì vợ không còn nấu nướng; cô ấy dành phần lớn thời gian để lướt mạng xã hội, tìm kiếm các dịch vụ thám tử hoặc nhắn tin hỏi han những người bạn chung xem tôi có biểu hiện gì lạ không.

Mỗi đêm, khi tôi định đặt lưng xuống ngủ, cô ấy lại dựng dậy để tra hỏi về cái tên nữ đồng nghiệp nào đó có tương sinh với ngũ hành với tôi. Cô ấy khăng khăng tin lời thầy bói vì đó là "người có căn", thay vì tin chồng chung thủy.

Mẹ vợ thì nhìn tôi như kẻ tội đồ, gã đàn ông phản bội đang cố gắng đóng kịch để giữ lại danh dự. Bà thậm chí còn gọi điện cho mẹ đẻ tôi ở quê, than thở rằng vì tôi trăng hoa nên vợ khổ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lời đồn thổi bắt đầu lan ra khắp họ hàng, bạn bè khiến tôi đi đâu cũng nhận được những ánh nhìn hoặc hiếu kỳ, hoặc mỉa mai.

Cứ thế, những ngày đầu năm vốn dĩ để khởi đầu những điều tốt đẹp lại biến thành chuỗi ngày tranh cãi không hồi kết về một nhân vật không có thật. Tôi cảm thấy kiệt sức khi phải đối đầu với niềm tin mê muội, nơi mà lý lẽ và sự thật đều bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho những lời phán truyền không căn cứ.

Mỗi sáng thức dậy, thay vì cảm giác hào hứng bắt đầu ngày mới, tôi lại thấy sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt dò xét, nghi kị từ chính người thân yêu nhất của mình. Chiều hôm qua, vừa đi làm về, tôi lại thấy vợ và mẹ vợ đang to nhỏ chuẩn bị đồ lễ để đi cúng "cắt duyên âm" và "giải hạn đào hoa" cho tôi tại nhà thầy bói.

Tôi nhìn đống vàng mã bày la liệt giữa phòng khách mà cảm thấy bất lực đến cùng cực. Mong anh chị đi trước giàu kinh nghiệm cho tôi lời khuyên.

