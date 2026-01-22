3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Dự án có điểm đầu giáp đường Hương lộ 19 (xã Phước An), điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước), trong đó xây dựng cầu Bà Ký trên tuyến chính. Công trình khởi công từ tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2026 theo hợp đồng. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn tuyến từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến Hương lộ 19 dài khoảng 7,5km đã hoàn thành thi công và đưa vào khai thác.