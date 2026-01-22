Lợi ích của việc đi bộ buổi sáng sớm với người huyết áp cao

(VTC News) -

Đi bộ là hình thức vận động phù hợp với nhiều người nhờ tính đơn giản và an toàn. Với người huyết áp cao, đi bộ vào buổi sáng sớm giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng, hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện khả năng kiểm soát huyết áp. Duy trì thói quen này đều đặn còn mang lại lợi ích tích cực cho chuyển hóa và sức khỏe tim mạch lâu dài.

Giúp hạ huyết áp tự nhiên

Đi bộ giúp mạch máu giãn nở và giảm áp lực lên tim. (Ảnh: Shutterstock)

Đi bộ buổi sáng giúp tim hoạt động hiệu quả hơn, tăng khả năng co giãn của mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Khi máu lưu thông tốt, áp lực lên thành động mạch giảm xuống, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giúp giảm dần cả huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt phù hợp với người trung niên và cao tuổi.

Thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ thừa

Đi bộ buổi sáng giúp kích hoạt trao đổi chất và đốt mỡ hiệu quả (Ảnh: Shutterstock)

Sau một đêm dài, cơ thể bước vào trạng thái chuyển hóa chậm. Đi bộ buổi sáng giúp “đánh thức” quá trình trao đổi chất, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn. Vận động nhẹ lúc này giúp cơ thể ưu tiên sử dụng mỡ dự trữ làm nguồn năng lượng, từ đó hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng ổn định - yếu tố quan trọng trong kiểm soát huyết áp.

Cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến huyết áp tăng khó kiểm soát.

Không gian yên tĩnh giúp tinh thần thư giãn và dễ chịu hơn. (Ảnh: Shutterstock)

Đi bộ buổi sáng giúp cơ thể giải phóng endorphin – hormone tạo cảm giác tích cực, đồng thời làm giảm nồng độ cortisol (hormone stress).

Việc thư giãn tinh thần vào đầu ngày không chỉ giúp tâm trạng tốt hơn mà còn góp phần giữ huyết áp ở mức ổn định suốt cả ngày.

Tăng cường sức khỏe tim mạch lâu dài

Duy trì đi bộ giúp bảo vệ tim mạch lâu dài (Ảnh: Shutterstock)

Duy trì thói quen đi bộ đều đặn giúp cải thiện chức năng tim, tăng sức bền tim mạch và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim - những rủi ro thường gặp ở người huyết áp cao.

Lưu ý khi đi bộ buổi sáng với người huyết áp cao

Không nên đi quá sớm khi trời lạnh hoặc nhiều sương

Khởi động kỹ trước khi đi bộ

Duy trì tốc độ vừa phải, không gắng sức

Theo dõi cơ thể, dừng lại nếu có dấu hiệu chóng mặt hoặc mệt bất thường

Khi thực hiện đúng cách và đều đặn, đây có thể xem là một biện pháp hỗ trợ tự nhiên giúp ổn định huyết áp và nâng cao chất lượng cuộc sống. Người đang điều trị huyết áp cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng.