Xác suất Hà Nội mưa dông trong ngày tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành 30/8

Ngày mai 30/8, người dân cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9) và chỉ còn 3 ngày nữa Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn đã phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước, giúp người dân sắp xếp lịch trình đi lại phù hợp.

Trong đó, sáng diễn ra buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 (từ 7h ngày 30/8), dự báo thời tiết Hà Nội có mưa, xác suất mưa khá cao, khoảng 60-70%. Trong ngày dự phòng 31/8, thời tiết Thủ đô cũng có thể hứng mưa.

TP Hà Nội

Ngày Thời tiết 29/8 7-13h: Không mưa, trời nắng, xác suất mưa 20-30%. Nhiệt độ 27-30°C

13-19h: Có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 27-30°C

19h ngày 29/8 đến 7h ngày 30/8: Có mưa, mưa rào và dông, xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ 24-26°C 30/8 7-13h: Mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-31°C

13-19h: Mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ 26-27°C

19h ngày 30/8 đến 7h ngày 31/8: Mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ 24-25°C 31/8 7-13h: Mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 25-28°C

13-19h: Mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 26-29°C

19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9: Mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-26°C 1/9 7-13h: Mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-30°C

13-19h: Có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 28-31°C

19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9: Có mưa, mưa rào, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-27°C 2/9 7-13h: Sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-30°C

13-19h: Không mưa, xác suất mưa 30-40%. Nhiệt độ 28-31°C

19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9: Có lúc có mưa, mưa rào, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 25-27°C

Bắc Bộ

Ngày Thời tiết 29/8 Ngày mưa rào và dông rải rác. Chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 24-33°C 30/8 Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ 23-32°C, trong đó Tây Bắc có nơi trên 33°C 31/8 Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 23-30°C 1/9 Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ 23-31°C 2/9 Mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiệt độ 24-32°C

Trung Bộ

Ngày Thời tiết 29/8 Ngày nắng, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ 24-33°C 30/8 Thanh Hoá đến TP Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Các khu vực khác chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc 23-30°C, phía Nam 24-33°C 31/8 Thanh Hoá đến Hà Tĩnh ngày mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các nơi khác chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ phía Bắc 23-31°C, phía Nam 24-33°C 1/9 Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ 24-32°C 2/9 Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ 24-33°C

