Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra những nhận định mới nhất về tình hình thời tiết Hà Nội từ nay đến ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo dự báo, từ 14h hôm nay (27/8) đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, khu vực này có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Ngày 29/8, dự báo thời tiết Hà Nội khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ mưa rải rác.

Dự báo thời tiết ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội mưa nhỏ lúc sáng sớm, từ sau 8h trời tạnh ráo. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có thể xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h ngày 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn khuyến cáo, người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan khí tượng để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch đi lại trong những ngày tới.

Thông tin về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông, cơ quan khí tượng cho hay, lúc 13h ngày 27/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, khả năng mạnh thêm.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 9, giật cấp 9, đổi hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.